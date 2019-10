Schwerpunkte in Bonn und der Region : Polizei registriert vermehrt Anrufe von Trickbetrügern

Köln Die Bonner Polizei hat am Montag eine spürbare Zunahme an Trickanrufen verzeichnet, bei denen Betrüger sich als Polizisten ausgeben. In Köln fahndet die Polizei mit einem Überwachungsfoto nach einen sogenannten falschen Polizisten - und nutzt dazu auch einen TV-Aufruf.

Von Andreas Dyck

Die Polizei in Bonn hat am Montag eine hohe Zahl an betrügerischen Anrufen verzeichnet. Demnach wurden 20 Anrufe bei der Polizei gemeldet, die Schwerpunkte lagen in Kessenich, Gronau, Bornheim und Rheinbach. Die Betrüger hätten es auf Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände ihrer Opfer abgesehen.

Dabei nutzten die Betrüger nach Polizeiangaben auch technische Tricks, um die Angerufenen in die Irre zu führen. So werde im Display des Telefons die örtliche Vorwahlnummer zusammen mit der 110 eingeblendet, um sich als Polizei auszugeben. Dabei behaupten die Anrufer, es habe vermehrt Einbrüche in der Umgebung gegeben oder man habe bei festgenommenen Dieben einen Zettel mit der Adresse des Angerufenen gefunden. Daher müssten Geld oder Wertgegenstände in Sicherheit gebracht oder überprüft werden. Die Täter versetzen die Angerufenen massiv unter Druck und versetzen diese in Angst, damit ihre Opfer keine Zeit haben, um über das Gespräch nachzudenken und Misstrauisch zu werden. Durch betrügerische Anrufe haben die Trickbetrüger bereits hohe Summen erbeutet.

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen, der sich als Polizist ausgegeben haben soll. Foto: Polizei Köln

In Köln fahndet die Polizei nun mit einem Bild aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der sich im Stadtteil Riehl als Polizist ausgegeben haben soll. Als sogenannter „falscher Kriminalbeamter“ habe er laut Polizei von einer 80-jährigen Frau die Übergabe von 15.000 Euro gefordert. Als die 80-Jährige bei der geplanten Übergabe des Gelds am 26. Juli in der Straße „An der Schanz“ Nachfragen stellte und ihren Sohn informierte, flüchtete der Tatverdächtige.

Die Polizei Köln gibt für die Fahndung nach dem Mann einen Aufruf in der Fernsehsendung „Aktenzeichen xy“ heraus. Der Fall wird am Mittwochabend ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Der Tatverdächtige ist nach Angaben der Polizei etwa 35 bis 40 Jahre alt und ungefähr 1,75 Meter groß. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann Bezüge ins Ruhrgebiet haben könnte.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0221-2290 oder an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.