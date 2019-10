Ersatzteile für die LED-Wand fehlen : Rettungsleitstelle in Bonn wird für 1,7 Millionen Euro saniert

Bonn Die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bonn wird für 1,7 Millionen Euro saniert. Auch die Siegburger Leitstelle muss nachziehen. Beide Leitstellen sind so aufgebaut, dass sie bei einem Ausfall die Aufgaben der anderen übernehmen können.

Ein Großteil der Technik der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Stadt Bonn muss im nächsten Jahr für rund 1,7 Millionen Euro erneuert werden - obwohl der Neubau in der Feuerwache 1 am Lievelingsweg dann erst sieben Jahre in Betrieb ist. Als Grund gibt die Stadtverwaltung an, dass es in der IT üblich sei, Komponenten nach fünf bis sieben Jahren auszutauschen - und es nun wirtschaftlicher sei, ein Gesamtpaket neu auszuschreiben, anstatt nur einzelne Komponenten aufzurüsten. Weil die Bonner Leitstelle mit der des Rhein-Sieg-Kreises im Verbund betrieben wird, muss auch Siegburg nachziehen. Beide Leitstellen sind so aufgebaut, dass sie bei einem Ausfall die Aufgaben der anderen übernehmen können.