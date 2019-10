Adenauerallee in Bonn : Radfahrer bei Unfall auf B9 lebensgefährlich verletzt

Bonn Ein 62-jähriger Radfahrer hat bei einem Unfall auf der Adenauerallee in Bonn am Mittwochmittag lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Straße musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 62-jähriger Radfahrer am Mittwochmittag bei einem Unfall auf der Adenauerallee (B9) erlitten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Radfahrer nach ersten Ermittlungen sowie Zeugenaussagen gegen 12.45 Uhr die Straße in Richtung Innenstadt entlang.

In Höhe des Museums Koenig soll der Radfahrer nach jetzigem Erkenntnisstand vom Fahrradschutzstreifen am rechten Straßenrand nach links gefahren sein. In der Folge erfasste ihn ein 30-Jähriger mit seinem Pkw, der ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der 62-Jährige wurde durch die Kollision auf das Auto geschleudert, stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort kam er in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb nach Aussage der Polizei unverletzt.