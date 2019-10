Bonn : Retter nach Brand am Weiher’s Eck mit Preis ausgezeichnet

Retter nach Brand am Weiher’s Eck mit Preis ausgezeichnet

Bonn Oberbürgermeister Ashok Sridharan verleiht den Jugendpreis für Zivilcourage an Bennet Collin, der bei einem Feuer im Weiher’s Eck Menschen rettete.

Bereits zum dritten Mal hat Oberbürgermeister Ashok Sridharan den von ihm und seiner Frau gestifteten Jugendpreis "Zivilcourage" verliehen. Die Jury überzeugen konnte dieses Jahr der Student Bennet Collin (20). Er erhielt die Auszeichnung für sein aktives Eingreifen beim Brand am Weiher's Eck.

In der Nacht auf den 28. Juni brannte der Dachstuhl des Weiher's Eck, an der Max-/Ecke Weiherstraße ab. Während des Unglücks liefen Bennet Collin und seine Freunde durch die Nordstadt und waren so als erste vor Ort. Da die Feuerwehr noch nicht eingetroffen war, entschied sich der Student dazu, selbst aktiv zu werden. "Oben standen zwei Menschen auf der Dachrinne und kamen nicht runter.", berichtete Collin.