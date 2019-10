Für Geometrie-Forschung : Bonner Professor erhält Förderung der EU

Bonn Mit dem Synergy Grant will der Europäische Forschungsrat (ERC) Fortschritte an den Grenzen des Wissens fördern. Durchbrüche sollen die Forscherteams mit unterschiedlichen Perspektiven und ungewöhnlichen Herangehensweisen erzielen.

"Unser Projekt beschäftigt sich mit sogenannten Hyperkählerschen Mannigfaltigkeiten", sagt Huybrechts vom Hausdorff-Zentrum für Mathematik der Uni Bonn. Diese geometrischen Objekte verallgemeinern interessante Flächen, die zu Ehren von drei Mathematikern "K3" genannt werden. Dabei spielt der Name auf den K2 im Himalaya an, der als Symbol für das Projekt gewählt wurde. Daniel Huybrechts, geboren 1966 in Berlin, promovierte nach dem Diplom an der Humboldt-Universität Berlin und am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn. Nach einigen Stationen kam er 2005 als Professor zurück nach Bonn.