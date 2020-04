Polizeilich gesucht : Drei Minderjährige am Bonner Hauptbahnhof aufgegriffen

Bonn Als sie augenscheinlich auf einen Zug am Hauptbahnhof Bonn gewartet hatten, überprüften am Dienstagmorgen Polizisten die Identität dreier Jugendlicher. Dabei stellte sich heraus, dass nach ihnen gesucht wurde.

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, haben Beamte am frühen Dienstagmorgen drei vermisste Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren aufgefunden. Die Minderjährigen wurden bei einem Streifengang durch den Bahnhof am Gleis 2 und 3 am Bonner Hauptbahnhof entdeckt, wo sie augenscheinlich auf einen Zug warteten.