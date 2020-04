Pläne während Corona-Pandemie : Bonner Veranstalter planen Autokino in Dottendorf

Standort des Autokinos soll das ehemalige Fabrikgelände der Firma C. Miesen GmbH an der Dottendorfer Straße sein. Foto: Fabio Hermann

Bonn Aufgrund der Einschränkungen in der Corona-Pandemie will eine Gruppe von Bonner Veranstaltern ein Autokino in Dottendorf eröffnen. Am Montag wollen sie die Pläne Oberbürgermeister Ashok Sridharan vorstellen.



Eine Gruppe aus Veranstaltern plant gemeinsam mit dem Technik-Dienstleistungsunternehmen Sound and Light die Eröffnung eines Autokinos in Dottendorf. Noch warten sie allerdings auf eine Genehmigung der Stadt Bonn. Am Montag soll das Projekt Oberbürgermeister Ashok Sridharan vorgelegt werden.

Standort des Autokinos soll das ehemalige Fabrikgelände der Firma C. Miesen GmbH an der Dottendorfer Straße sein. „Auch wenn wir in Zeiten von Corona feststecken, kann in Bonn ja etwas passieren“, findet Fabio Hermann, Gründer des Technik-Dienstleistungsunternehmens Sound and Light. Laut Hermann könnten auf dem Gelände rund 300 Autos Platz finden.

Der Plan sei es, das Autokino täglich zu öffnen, bis die Einschränkungen von kulturellen Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie aufgehoben wird, „um lokalen Spielstätten im Anschluss keine Konkurrenz zu machen“. Zusätzlich sollen im Autokino auch Snacks und Getränke verkauft werden. Aktuell befinde sich das Projekt noch in der Entwicklungsphase, und das Team sei auf der Suche nach Sponsoren, sagte Hermann.

