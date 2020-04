“Essen auf Rädern“ : Günter Grabs versorgt bedürftige Menschen mit Essen

Bonn Alltagsheld Günter Grabs und seine Mitstreiter vom Verein „Essen auf Rädern“ versorgen bedürftige Menschen. Durch die Corona-Pandemie ist die Nachfrage gestiegen. Den Kontakt zu ihren Schützlingen müssen sie weitgehend einstellen.

Die Angebotsnutzer können zwischen sechs täglich variierenden Menüs von einem Catering-Service wählen. Lediglich den Preis für das Essen müssen sie zahlen. Das Liefern ist kostenlos. Die Ehrenamtler fahren rund 180 Speiseboxen täglich in acht Touren zu den hilfsbedürftigen Menschen. Zwischen 10 und 12.30 Uhr absolvieren sie abwechselnd ihre Touren. Um die Ansteckungsgefahr beim Beliefern zu reduzieren, dürfen sie sich nur noch einzeln statt zu zweit im Depot an der Lotharstraße aufhalten und sind auch nur noch allein im Auto unterwegs. Es stehen drei Vereinsfahrzeuge für den Lieferservice zur Verfügung.

Kann der spendenfinanzierte Verein der erhöhten Nachfrage weiterhin gerecht werden? „Wir haben noch Kapazitäten“, betont der Vereinsvorsitzende. „Ob ein paar Speisen mehr oder weniger ausgeliefert werden, macht keinen großen Unterschied, die Zahl der Touren bleibt gleich, es dauert dann eben ein bisschen länger.“ In diesem Sinn appelliert er an alle, die der Risikogruppe angehören, den Service zu nutzen. „Wir sind aber auch interessiert an ehrenamtlichen Helfern“, sagt Grabs. Es wäre schön, so der Vereinsvorsitzende, wenn auch jüngere Helfer mit anpacken würden.