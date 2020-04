Polizei sucht Zeugen : Telefonbetrüger erbeuten hohen Geldbetrag von Ehepaar aus Poppelsdorf

Einen hohen Geldbetrag haben Telefonbetrüger in Poppelsdorf erbeutet. Sie gaben sich zunächst als Bekannte und dann als Polizeibeamte aus. (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bonn Telefonbetrüger haben am vergangenen Donnerstag einen hohen Geldbetrag von einem älteren Ehepaar aus Poppelsdorf erbeutet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, denen am Übergabeort im Bereich Trierer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Ein Ehepaar aus Poppelsdorf ist am Donnerstag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter dabei verschiedene Betrugsmaschen kombiniert.

Demnach hat eine angebliche Bekannte am Morgen mehrmals bei der 86-jährigen Frau angerufen und vorgegeben, eine Wohnung ersteigert zu haben, für die sie nun dringend Geld benötigen würde.

Später am Tag habe sich dann ein angeblicher Kriminalbeamter bei dem Ehepaar gemeldet und den 88-jährigen Mann davon überzeugt, dass es sich bei der angeblichen Bekannten um eine Trickbetrügerin handele. Die dahinter stehende Bande, die man schon lange beobachte, könne man aber nur mit Hilfe des Ehepaares bei einer fingierten Geldübergabe festnehmen, hieß es weiter.

Am Telefon erläuterte der angebliche Kriminalbeamte dem 88-Jährigen dann die Details der Übergabe: Im Umfeld der Wohnung des Ehepaares würden sich verdeckt Polizisten in ziviler Kleidung aufhalten, die den oder die Täter nach der Geldübergabe stellen und festnehmen würden. Daraufhin hob der 88-Jährige einen hohen Geldbetrag bei seiner Bank ab. Er übergab das Bargeld schließlich an einen Abholer im Bereich der Trierer Straße nahe des Melbbades.