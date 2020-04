Schwere Verletzungen : Suche nach stark alkoholisiertem Mann in Bonn beendet

Bonn Die Polizei Bonn hat den stark alkoholisierten und verletzten Mann gefunden, der seit Donnerstagabend vermisst wurde. Der 29-Jährige war aus einem Rettungswagen entkommen und dabei gestürzt.

Die Polizei hat den stark alkoholisierten Mann aus Bonn gefunden, der seit Donnerstagabend vermisst wird. Beamte entdeckten den 29-Jährigen am Freitagmorgen an seiner Wohnadresse, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Er gab an, woanders übernachtet zu haben. Der Mann kam mit seinen Verletzungen in ein Krankenhaus, hieß es weiter. An sich gehe es ihm aber gut. Er habe sich nicht lebensgefährlich verletzt, wie zunächst angenommen wurde.