Urban-Soul-Pojekt in Bonn : Neues Parkhaus am Hauptbahnhof geht in Betrieb

Neues Parkhaus am Hauptbahnhof geht in Betrieb

Bonn Das neue Parkhaus am Hauptbahnhof soll im Mai in Betrieb gehen. Im angrenzenden Bürohaus ziehen die ersten Mieter ein. Auf die Stadt könnten im Rahmen des Projekts weitere Kosten zukommen.

Das neue Parkhaus am Hauptbahnhof soll im Mai in Betrieb gehen. Die Arbeiten liefen trotz Corona-Krise planmäßig, teilte der Investor des Urban-Soul-Pojekts am Freitag mit. Vorgesehen seien an der Rabinstraße 258 Stellplätze. Zum Monatswechsel ziehen auch die ersten Mieter ins angrenzende Bürohaus „City Office“ ein. Auf dem Nordfeld sollen bis Ende April die Fassadenarbeiten am neuen Hotel abgeschlossen sein.