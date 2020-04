Notbetrieb wegen Corona : Bonner Gerichte nehmen Arbeit wieder auf

Bonn Die Gerichte bewegen sich langsam wieder in Richtung Normalität. In den vergangenen Wochen liefen sie wegen der Corona-Krise nur im Notbetrieb.

Zwar musste auch in Zeiten von Corona kein Angeklagter befürchten, mehr Zeit als erlaubt in Untersuchungshaft zu verbringen. Dennoch war auch an den Bonner Gerichten, wie überall im Land, in den vergangenen Wochen ein Notbetrieb eingerichtet worden. „Im Einklang mit den vorsichtigen Lockerungen des öffentlichen Lebens in anderen Bereichen bewegen sich auch die Gerichte des Oberlandesgerichtsbezirks Köln schrittweise in Richtung neue Normalität“, heißt es nun in einer Pressemeldung des Oberlandesgerichts Köln, in dessen Zuständigkeitsbereich auch das Bonner Amts- und Landgericht liegen.