Nach Diebstahl in Köln : Polizei stellt Smartphone-Diebe am Bonner Hauptbahnhof

Symbolbild. Foto: DPA

Bonn/Köln Dank der Übermittlung von Überwachungsfotos an Streifenbeamte der Bundespolizei konnten drei 18-Jährige am Mittwochabend am Bonner Hauptbahnhof gefasst werden. Sie sollen zuvor in Köln ein Smartphone gestohlen haben. Einer der Täter saß beim Diebstahl im Rollstuhl.



Am Bonner Hauptbahnhof sind am Mittwochabend drei 18-Jährige vorläufig festgenommen worden, nachdem sie zwei Tage zuvor im Kölner Hauptbahnhof einer 22-Jährigen das Smartphone gestohlen haben sollen. Wie die Bundespolizei berichtet, meldete die junge Frau am Montagabend bei der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof den Diebstahl. Sie gab an, leicht angerempelt worden zu sein. Erst später sei ihr aufgefallen, dass ihr Smartphone verschwunden war.

Die Bundespolizisten konnten die Diebstahl anschließend im Rahmen der Videoauswertung nachvollziehen. So wurde die Frau von drei jungen Männern überholt. Hierbei rempelte einer der Männer die Frau an, ein anderer, der mit einem Gipsfuß im Rollstuhl sitzend geschoben wurde, griff blitzschnell zu und stahl das Smartphone aus der Jackentasche.