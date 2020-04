Coronavirus : Bonn meldet zahlreiche Verstöße gegen das Kontaktverbot

Bonn Der Ordnungsdienst der Stadt Bonn hat am Wochenende zahlreiche Verstöße gegen geltende Corona-Regeln festgestellt. Die Lehrerin einer Notbetreuung hat sich mit dem Virus infiziert. Zudem erhöht sich die Zahl der Todesfälle in der Stadt auf fünf.

Die Zahl der bestätigten Gesamtinfektionen gab die Stadt Bonn am Montag mit 573 Fällen an. Davon seien 355 Menschen wieder genesen. 1078 Menschen befinden sich demnach in Quarantäne. Die Zahl der Todesfälle in Bonn erhöht sich laut Stadt auf fünf. Bei dem fünften Todesfall handelt es sich um einen bereits am 1. April verstorbenen Mann in einem Seniorenheim im Rhein-Sieg-Kreis. Weil der ständige Aufenthaltsort des Mannes Bonn war, werde er nun in der Statistik des Bonner Gesundheitsamts geführt.