Wartungsarbeiten am 22. April : WDR schaltet UKW Sender in Bonn kurzzeitig ab

Der WDR führt am 22. April 2020 Wartungsarbeiten am UKW Sender durch. Foto: dpa/Lukas Schulze

Bonn Der Westdeutsche Rundfunk führt am Mittwoch, 22. April, Wartungsarbeiten am UKW Sender durch. Dadurch kann es zu Einschränkungen beim Empfang des Radioprogramms in Bonn und der Region kommen.



Am Mittwoch, 22. April, kommt es wegen Wartungsarbeiten des Westdeutschen Rundfunks am Sendestandort Bonn zu Einschränkungen beim Empfang des Radioprogramms. Aus Personenschutzgründen werden zwischen 9.05 Uhr und 18.05 Uhr zwei kurze Senderabschaltungen von etwa zehn Minuten durchgeführt, teilte der WDR mit.