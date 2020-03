Öffentliches Leben lahmgelegt : Veranstaltungen in Bonn und der Region wegen Coronavirus abgesagt

Bonn Das Coronavirus legt das öffentliche Leben auch in Bonn und der Region weitgehend lahm. Veranstaltungen sind abgesagt, soziale Kontakte sollen vermieden werden.

Die Schulen und Kitas in NRW werden ab Montag vorerst bis 19. April geschlossen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet appellierte am Freitag an alle Bürger, soziale Kontakte möglichst zu vermeiden. Auch Besuche in Restaurants, Cafés und sollten unterlassen.