Autobahn A565 : Irreführende Schilder auf der Bonner Nordbrücke

Bonn Verkehrsschilder und fehlende Hinweise sorgen derzeit für Verwirrung bei Autofahrern. An der Auffahrt Auerberg sind bislang keine Hinweise auf die zusätzliche dritte Spur vorhanden.

An der Auffahrt Auerberg etwa sind keine Hinweise auf die zusätzliche dritte Spur vorhanden. Auf der Nordbrücke ist die rechte Spur fälschlicherweise als Ausfahrt Beuel ausgezeichnet. An der Ausfahrt der A565 auf die A59 in Richtung Königswinter weisen Schilder eine einspurige Ausfahrt statt einer zweispurigen aus, was nicht korrekt ist.