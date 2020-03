Kontrolle an der Oppelner Straße : Polizei nimmt in Tannenbusch mutmaßliche Drogendealer fest

Bonn In Bonn-Tannenbusch hat die Polizei zwei junge Männer festgenommen, weil sie mutmaßlich mit Marihuana gehandelt haben. Seit Mittwochnachmittag sitzen die polizeibekannten Tatverdächtigen nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei hat am Dienstag in Tannenbusch zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Laut Meldung wurden die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer bei einer Kontrolle festgenommen und befinden sich seit Mittwochnachmittag in Untersuchungshaft. In der letzten Zeit hatten Anwohner vermehrt darauf hingewiesen, dass in den Treppenhäusern der Wohnhäuser an der Oppelner Straße und auf dem gegenüberliegenden Vorplatz des Einkaufszentrums mit Betäubungsmitteln gehandelt wird.