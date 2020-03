Ministerpräsident Armin Laschet : Großveranstaltungen in NRW sollen abgesagt werden

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Infektionen in NRW klettert unaufhörlich. NRW will jetzt mit einem Erlass zu Großveranstaltungen die Reißleine ziehen.

Wegen des Coronavirus sollen Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich abgesagt werden - oder ohne Zuschauer stattfinden. Das sieht ein am Dienstag beschlossener Erlass der Landesregierung mit entsprechenden Weisungen an die Kommunen vor. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte, der Erlass sei für Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern bindend und zeitlich nicht befristet.

„Die Lage ist ernst, aber kein Grund zur Panik oder für irrationales Verhalten“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). „Was jetzt zählt, ist besonnenes und vor allem wirksames Handeln.“ Dabei müssten Großveranstaltungen nun in den Fokus genommen werden, auch wenn Absagen für Veranstalter teilweise schmerzhaft seien und zu Umsatzeinbußen führten. Die Landesregierung kündigte Überbrückungskredite für betroffene Firmen an.

Bis zum Mittag hatte das NRW-Gesundheitsministerium rund 580 Infektionen in NRW registriert - darunter 323 im Kreis Heinsberg. Das Robert Koch-Institut habe den Kreis Heinsberg als einziges vom Coronavirus besonders betroffenes Gebiet in Deutschland eingestuft, sagte Laschet.

In NRW stehen derzeit mehrere Großereignisse an: Allein in der Kölner Lanxess-Arena sind in den nächsten beiden Wochen Konzerte der Rockband AnnenMayKantereit, von Musiker James Blunt und von Alt-Star Carlos Santana geplant. In der Arena haben bis zu 20.000 Menschen Platz.