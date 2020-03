Zahl der Infizierten steigt auf 20 : Bonner OB rechnet mit Veranstaltungsstopp bis August

Der Bonner OB, Ashok Sridharan, rechnet damit, dass es bis zum Sommer zu Absagen von Großveranstaltungen in Bonn kommen wird. Foto: Barbara Frommann

Bonn Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen steigt in Bonn auf 20. Ein Berufskolleg in Bonn wird geschlossen, OB Ashok Sridharan rechnet mit langfristigen Einschränkungen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist in Bonn inzwischen auf 20 gestiegen. Eine der Folgen: Das Friedrich-List-Berufskolleg in Bonn wurde nun geschlossen. Dort soll es laut Gesundheitszentrum einen Infizierten geben. Ob es sich um einen Schüler oder einen Lehrer handelt, ist noch unklar. Der Betroffene soll „viel Kontakt mit Menschen“ gehabt haben.

Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan hat indes eine Prognose gestellt, wie lange es sich noch hinziehen könnte, bis Großveranstaltungen in Bonn wieder stattfinden können. Er geht demnach davon aus, dass Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern noch bis August abgesagt werden könnten.

Auswirkungen des Coronavirus : Diese Veranstaltungen in Bonn und der Region wurden abgesagt

Bleibt der Erlass der Landesregierung, der regelt, dass Events in dieser Größenordnung abgesagt werden sollen, bis zum Sommer bestehen, wären in Bonn beispielsweise auch „Rhein in Flammen“ (2. Mai), die Hofgartenkonzerte im Rahmen des Jubiläumsjahres und der Deutsche Post Marathon betroffen.