Radschnellweg in Bonn : Politik berät über Umweltspuren auf der Viktoriabrücke

Bonn. Im Ringen um einen Radschnellweg von Ost nach West haben CDU und FDP nun Vorschläge gemacht. Der Radschnellweg könnte alternativ mitten durch Bonn geführt werden könnte.

Mit ihrem Vorschlag für eine alternative Route hatten CDU und FDP offensichtlich ihren Grünen-Bündnispartner überrascht. Grünen-Planungsexperte Hartwig Lohmeyer zeigte sich jedenfalls in der Sitzung des Planungsausschusses am Mittwochabend nicht abgeneigt, darüber noch einmal in der eigenen Fraktion zu diskutieren - obgleich die Grünen grundsätzlich weiter an einem Radschnellweg entlang der Autobahn festhalten wollten. Lohmeyer schloss sich dem Vorschlag Molls an, das Thema ohne Votum an den Stadtrat zu verweisen. Denn der CDU-Politiker räumte ein: „Der Antrag ist mit der heißen Nadel gestrickt. Wir wollten aber einen Kontrapunkt zum Antrag der Linksfraktion setzen.“