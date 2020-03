Kunstraum für Menschen mit Autismus : Verein verwandelt alte VHS in Bonn in Kulturzentrum

Verein verwandelt alte VHS in Bonn in Kulturzentrum

Bonn Der Kulturverein Rhizom hat die alte VHS in ein selbstorganisiertes Kulturzentrum verwandelt. Zu den vielfältigen Angeboten gehört auch ein offener Kunstraum für Menschen mit Autismus.

Jeden Dienstag treffen sich Menschen mit Autismus in der alten Volkshochschule zum „Offenen Kunstraum“. In Begleitung von Angehörigen und Fachberatern können sie ein vielfältiges kulturelles Angebot nutzen.

Frank Elias vom ambulanten betreuten Wohnen „MoveAut“ engagiert sich für Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Menschen mit Autismus. Da Menschen mit dieser Krankheit auf ein rücksichtsvolles Umfeld angewiesen sind, bietet sich die alte Volkshochschule in der Innenstadt gut an. Der Kulturverein Rhizom hat das 800 Quadratmeter große Gebäude von der Stadt gemietet und es in ein selbstorganisiertes Kulturzentrum verwandelt, berichtet Vorstandsmitglied Kai Kattelmann (27).

Unter dem Motto „Bonn für alle“ organisiert der basisdemokratische Verein kulturelle Veranstaltungen aller Art in seinen Räumlichkeiten. Immer dienstags zwischen 14 und 18 Uhr darf Frank Elias seit Dezember 2019 in zwei Kreativräumen der alten Volkshochschule den „Offenen Kunstraum“ stattfinden lassen.

In der Siebdruckwerkstatt und im kleinen Atelier sollen Menschen mit Autismus die Gelegenheit erhalten, sich in Kreativität zu üben. Malen, Zeichnen, Nähen, Bildhauen, Musik, Siebdruck, Schreiben und viele weitere kreativitätsfördernde Aktivitäten sollen Erkrankten ermöglichen, ihre Talente zu erkennen.

Ein vertrauenserweckendes Ambiente in dem liebevoll eingerichteten Gebäude soll mögliche Inselbegabungen fördern. Physikstudent und Autor Linus Plagens ist 21 Jahre alt und nutzt die ruhige Atmosphäre der Räumlichkeiten gerne zum Lernen für seine Prüfungen. Am liebsten hält er sich in einem hölzernen Raum der Volkshochschule auf, den Kulturschaffende des Vereins selbst errichtet und mit Lichteffekten bestückt haben. „Frank meinte, dass ich gern jedes Mal in den gemütlichen Raum hinein kann und, dass ich das Recht dazu habe, mich alleine in einem Raum aufzuhalten, wenn ich es möchte“, sagt Plagens.