Werkstätten und Coronavirus : Bonner Autohäuser dürfen nur noch reparieren

Bevor und nachdem Mechatroniker Joao Gandarez bei RKG arbeitet, desinfiziert er den Türgriff. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Im Zuge der Coronakrise dürfen Bonner Autohäuser nur noch reparieren. Der Verkauf von Fahrzeugen ist eingestellt. Tüv und Dekra halten derweil ihre Prüfstellen offen.

Angesichts der Corona-Krise läuft auch bei den Bonner Autohäusern nichts wie bisher. Der Verkauf vor Ort ist eingestellt, in den Werkstätten läuft der Betrieb aber weiter. Das gilt auch für die Prüfgesellschaften Tüv und Dekra, die weiterhin Fahrzeugprüfungen anbieten.

„Unsere Verkaufsräume mussten wir schließen, halten den Service aber noch aufrecht“, sagt Stefan Behr, Leiter der Marketingabteilung im Bonner RKG-Autohaus. Die Werkstätten seien in den nächsten Tagen noch ausgebucht. Jeden Morgen kommt ein Krisenstab für anderthalb Stunden zusammen und berät etwa über die Einführung von Kurzarbeit. Die Verkäufer stehen laut Behr digital oder per Telefon mit den Kunden in Kontakt. Es habe aber auch schon Leute gegeben, die ihren neuen Wagen wieder abgeben wollten. Andere würden gerne Raten aussetzen, sagt Behr.

Aus Sicherheitsgründen desinfiziert RKG alle Fahrzeuge, bietet eine günstige Wartung der Klimaanlage und einen kostenlosen Hol- und Bringservice für die Werkstatt an. Jeder hält einen Mindestabstand von zwei Metern zum anderen. Die Tüv-Prüfungen im Haus sollen erst einmal ausgesetzt werden.

Die Tüv-Prüfstelle in Duisdorf ist weiterhin geöffnet. Es gibt noch genügend Anfragen, teilt Sprecher Jörg Meyer zu Altenschildesche mit. Man gehe auswärts noch in die Werkstätten, die offen sind. Führerscheinprüfungen in Theorie und Praxis gebe es bis auf Weiteres nicht mehr. Das Tüv-Seminarzentrum in Bonn ist geschlossen, „die Teilnehmer sind informiert“.

„Wir beschränken uns momentan auf den Onlineverkauf“

Auch die Dekra Automobil GmbH mit ihrer Außenstelle in Dransdorf betreut noch Kunden – auch wenn es weniger werden. „Wir müssen ja auch den Betrieb aufrechterhalten“, meint Niederlassungsleiter Klaus Timpe. Er erinnert dabei an Krankenwagen und Lastwagen, die geprüft werden müssten, um weiter unterwegs zu sein. Es gebe sogar eine Anordnung der Aufsichtsbehörden, weiterzumachen. Wer allerdings jetzt einen anderen Auspuff oder sein tiefergelegtes Auto eintragen lassen will, werde nach Hause geschickt. „Viele Leute haben jetzt Zeit und meinen, sie könnten vorbeikommen. Das ist unproduktiv“, sagt Timpe. Er appelliert, dass man immer nur alleine zur Kontrolle kommen und nicht darauf bestehen sollte, bei der Prüfung dabei zu sein. Auch das BMW-Autohaus an der Vorgebirgsstraße hat den Betrieb zurückgefahren, die Werkstatt ist offen. Die Details dazu erfahren die Kunden – wie bei den Mitbewerbern – auf der Homepage.

„Wir beschränken uns momentan auf den Onlineverkauf“, sagt Heinz Peter Schmitz, Geschäftsstellenleiter beim Autohaus Dresen in der Nordstadt. Die Verkäufer könnten die Fahrzeuge per Video demonstrieren. „In der Werkstatt spüren wir im Moment keinen Rückgang“, so Schmitz. Es gebe noch vereinbarte Termine aus den vergangenen Tagen, zudem stehe ja die Umrüstung auf die Sommerreifen derzeit an. Neben dem Hol- und Bringservice bietet Dresen auch eine Nachtannahme an, bei die Kunden den Schlüssel einwerfen können. „Das wird zurzeit noch wenig in Anspruch genommen“, so Schmitz.

Ein Mitarbeiter befinde sich derzeit vorsorglich in Quarantäne. Das Autohaus Jacob Fleischhauer äußert sich derzeit nicht – aus Zeitgründen, wie es die Marketingleitung mitteilt.