Sonderfahrplan : Zahlreiche Zugverbindungen in Bonn und der Region entfallen

Der Bonner Hauptbahnhof. Foto: dpa

Bonn Seit dem Wochenende gilt ein Sonderfahrplan im Nahverkehr. Mehrere Zugverbindungen fallen seitdem aus. So war die Situation am Montagmorgen am Bonner Hauptbahnhof.

Der Bonner Hauptbahnhof, Montagmorgen, 8 Uhr: Ein paar Dutzend Fahrgäste mögen es sein, die in den Zug einsteigen, wo sonst der Bahnsteig 1 in Fahrtrichtung Köln aus allen Nähten platzt. Es ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Aber es scheinen sich doch viele Bürger an den Aufruf des Nahverkehr Rheinland (NVR) zu halten, sofern möglich auf Fahrten zu verzichten. Seit dem Wochenende gilt aufgrund der Corona-Pandemie ein Sonderfahrplan in der Region, die Hälfte aller Fahrten sind gestrichen. Das NRW-Verkehrsministerium begründet diesen Schritt mit zahlreichen erkrankten oder in Quarantäne befindlichen Lokführern und Stellwerkmitarbeitern.

Franz München zeigt dafür Verständnis. Der Pendler, der von Bonn nach Köln fährt, sagte aber auch: „Wenn die Fahrten reduziert werden, sollten die Züge, die kommen, wenigstens ausreichend lang sein.“ Ob das der Fall sein wird, kann er am Morgen noch nicht abschätzen. Angela Kalnins postet am Morgen beiFacebook: „Wer hätte das gedacht? S23 um 6.36 Uhr ab Euskirchen nach Bonn heute ohne 2. Wagen. Aber dafür der einzige Zug innerhalb einer Stunde.“ Diese S-Bahn fuhr nach normalem Fahrplan mindestens zwei Mal die Stunde, zu Stoßzeiten sogar vier Mal in der Stunde.

Verkehrsminister Hendrik Wüst hatte am Freitag verkündet, eine Grundversorgung solle erhalten bleiben. Trotz der Ausdünnung der Fahrten sollten die Regionalexpresse, Regionalbahnen und S-Bahnen, die laut Sonderfahrplan verkehren, mit möglichst vielen Wagen unterwegs sein mit dem Ziel, dass die Fahrgäste möglichst weit voneinander entfernt sitzen und stehen können.