Hotels, Nextbike, Kontaktverbote : Bonn ergreift weitere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus

Bonn Die Stadt Bonn ergreift weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Hotels und Pensionen dürfen keine Gäste mehr aufnehmen, auch beim Thema Nextbike gibt es eine Änderung.

Die Stadt Bonn hat über den Erlass des Landes NRW im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus eine Allgemeinverfügung vorbereitet, die am Dienstag in Kraft treten wird. Danach dürfen ab sofort die Hotels und Pensionen in Bonn keine Gäste mehr aufnehmen und müssen schließen. Oberbürgermeister Ashok Sridharan erklärte am Montagmittag auf einer Pressekonferenz im Stadthaus, dass dies mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) so einvernehmlich vereinbart worden sei. „Der Dehoga ist sogar mit der Bitte an uns herangetreten, die Häuser zu schließen.“ Große Sorgen hat der OB um die Wirtschaft. Er sei dankbar, dass Land und Bund umfangreiche Mittel zur Verfügung stellten.