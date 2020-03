Polizei sucht Täter : Autofahrer fährt 19-Jährige in Bonn an und begeht Fahrerflucht

Autofahrer fährt 19-Jährige in Bonn an und begeht Fahrerflucht

Bonn Der Fahrer eines Pickups hat in Lengsdorf eine junge Fußgängerin angefahren und danach die Flucht ergriffen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt.

Ein dunkles Auto hat in Lengsdorf eine junge Fußgängerin erfasst. Der Fahrer beging anschließend Fahrerflucht. Die 19 Jahre alte Frau sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach wollte sie am Sonntagabend die Villemombler Straße in Höhe der Arbeitsagentur überqueren, als der Pickup sie beim Rechtsabbiegen anfuhr. Sie fiel hin und verletzte sich. Der Wagen wendete und fuhr in Richtung Lengsdorf davon.