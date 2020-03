Lieferdienst statt Kellner : Restaurants und Kneipen in Bonn und der Region reagieren mit Sonderaktionen auf Corona-Krise

Bonn Einkehren geht seit Mittwochabend nicht mehr. Deshalb machen Restaurants und Kneipen aus der Not eine Tugend und greifen zu Sonderaktionen.

Die Botschaft von Mittwochabend war klar: Der Verzehr von Speisen und Getränken in Restaurants, Cafés, Gaststätten und Bäckereien in Bonn ist im Regierungsbezirk Köln inzwischen gänzlich untersagt. Ein buchstäbliches Hintertürchen gibt es jedoch: „Außer-Haus-Verkäufe“ bleiben erlaubt. Und das gilt nicht nur für Bäckereien, Fast-Food-Ketten und Lieferdienste: Immer mehr klassische Restaurants gehen dazu über, ihr Essen nun zum Mitnehmen zu verkaufen oder auszuliefern. Für viele ist es angesichts ausbleibender Gäste bei zugleich weiter laufenden Kosten ein dünner Strohhalm, um sich in schwerer Zeit über Wasser zu halten.

Das japanische Restaurants Okinii an der Quantiusstraße schickt sein Sushi seit Donnerstag auf Reisen, denn es hat auf einen reinen Lieferdienst umgestellt. Das „Metin’s“ in Bad Godesberg gab bereits am Montag über Facebook bekannt, vorerst nur noch einen Cateringservice außerhalb der eigenen Räumlichkeiten anzubieten. In vielen anderen Bonner Restaurants wie dem „Sapore“ an der Clemens-August-Straße indes wird fleißig weitergekocht – hier ruht die Hoffnung auf die Treue der Stamm- und Laufkundschaft. Der Poppelsdorfer Italiener bietet seit Mittwoch einen Liefer- und Abholservice an. Abgeholt werden kann täglich zwischen 12 und 15 Uhr, geliefert wird ab 18 Uhr.