Kommentar zur Stadtverwaltung in der Corona-Krise : Botschaft mit Fragezeichen

Ordnungsamt und Polizei machen Restaurantbesitzer darauf aumerksam, dass sie nun auch schließen müssen und kontrolieren das. Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Meinung Bonn Die Stadtoberhäupter in NRW müssen derzeit zeigen, ob sie gute Krisenmanager sind. Ob sie die Bürger mit kühlem Kopf durch eine schwierige Zeit führen können. Eine vorschnell bei Twitter und Facebook platzierte Äußerung von Bonns OB Ashok Sridharan sieht GA-Redakteur Andreas Baumann da eher kritisch.

In der Krise schlägt die Stunde der Exekutive. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem (mutmaßlich) die Kommunalwahlen stattfinden, müssen die Stadtoberhäupter in NRW zeigen, ob sie gute Krisenmanager sind. Ob sie die Bürger mit Tatkraft und kühlem Kopf durch die schwierige, vielen Menschen Angst machende Zeit führen können. Ob sie die beste Entscheidung zur richtigen Zeit fällen. Ob sie einen angemessenen Ton treffen, wenn sie sich an die Bürger wenden.

Das Infektionsschutzgesetz verleiht den Kommunen im Moment große Macht. Sie können über die Vorgaben der Bundesländer hinausgehen. So war Bernd Wiegand, Oberbürgermeister von Halle/Saale, der Erste in Deutschland, der Schulen und Kindergärten seiner Stadt schließen ließ. Henriette Reker hat mit ihrem Krisenstab entschieden, dass in Köln höchstens zwei Personen in der Öffentlichkeit zusammenstehen dürfen. Und der Koblenzer OB David Langer droht mit 25.000 Euro Bußgeld, wenn sich Bürger nicht an die Corona-Verfügungen halten. Die Last einer solchen Verantwortung muss für die Frauen und Männer an der Verwaltungsspitze fast schon unmenschlich hoch sein.

Vielleicht ist das der Grund für die etwas ungeschickt platzierte Botschaft des Bonner Oberbürgermeisters am Samstag. Da rügte Ashok Sridharan auf Twitter und Facebook, dass immer noch zu viele Menschen in der Öffentlichkeit unterwegs seien. Wie anderen Posts im Netz zu entnehmen ist, gilt das wohl vor allem für Gruppen von Jugendlichen, die sich auf Straßen und Plätzen trafen.

#ZuhauseBleiben wegen des #coronavirus (Foto von @CDCgov) funktioniert noch nicht überall. Deshalb werde ich weitere Maßnahmen für #Bonn in die Wege leiten. Stand heute Abend haben wir 120 bestätigte Fälle pic.twitter.com/11KDI0CW2O — Ashok Sridharan (@AshokSridharan1) March 21, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.