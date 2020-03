Kommentar zu Hilfsbereitschaft in Coronazeiten : Unsichtbare Helfer

Ein Kassierer in einem Supermarkt. Zum Schutz wurde eine Trennscheibe am Kassenband angebracht. Foto: dpa/Robert Michael

Meinung Berlin Trotz der extremen Krisenlage, funktioniert alles Wesentliche in der Bundesrepublik noch gut. Wer dahinter steht? Menschen, die weiter arbeiten, um die Gesellschaft am Laufen zu halten. Sie sind unverzichtbar, findet unser Autor.

Hinter dieser vergleichsweise erfolgreichen Bilanz stehen Menschen, die über sich hinaus wachsen müssen und dies in der derzeitigen Situation auch tun. Das kann nicht oft genug betont werden. Manche sind sichtbar wie das Personal in Supermärkten. Andere wie die Lastwagenfahrer, Erntehelfer oder all jene, die die Infrastruktur in Kraft- oder Wasserwerken, Leitstellen oder in den verschiedenen Verwaltungen aufrechterhalten, arbeiten eher im Hintergrund – sind aber genauso unverzichtbar.