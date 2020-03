„Lernen stündlich dazu“ : Stadtwerke Bonn reagieren auf Kritik am Fahrplanwechsel

Bonn Nach der Umstellung auf den Samstagstakt hat es auf einigen Bonner Buslinien Probleme gegeben. Gerade morgens und nachmittags sind Pendler dicht gedrängt unterwegs gewesen oder haben warten müssen. Die Stadtwerke reagieren auf die Kritik und verstärken das Angebot.

Ein Leser des GA merkte überdies an, die Umstellung auf den Samstagsfahrplan durch Stadtwerke Bonn (SWB) und Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) zu Mittwoch habe einen Haken: Gerade morgens und nachmittags sei die Nachfrage für Pendler besonders hoch, zu dieser Zeit sei aber der Samstagstakt oft nicht ausreichend. Als Beispiel nannte er die Bahnlinie 16 zwischen Köln und Bonn. Die Bonner SPD-Fraktion hat in der Sache einen offenen Brief an Oberbürgermeister Ashok Sridharan und die Stadtwerke geschrieben und gebeten, gerade die Fahrten zu den Krankenhäusern in den Blick zu nehmen und zu verstärken.