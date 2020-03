Coronavirus in Bonn : OB Sridharan appelliert an Ärzte im Ruhestand

Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In der Bonner Innenstadt haben am Dienstagvormittag die ersten Restaurants und Geschäfte ihre Türen geschlossen. Die Zahl der Infizierten ist weiter angestiegen auf 64. Einen Appell richtete Oberbürgermeister Ashok Sridharan an Ärzte, die im Ruhestand sind.



64 bestätigte Coronavirus-Fälle verzeichnet die Stadt mit Stand Dienstagmorgen. Keiner der Infizierten muss aktuell intensivmedizinisch behandelt werden. Gleichzeitig verzeichnet die Stadt 538 Influenza-Fälle. Das teilte die Stadt Bonn am Dienstagmittag mit. Weil auch die Anrufe auf der Hotline immer mehr zunehmen, appellierte Oberbürgermeister Ashok Sridharan an Ärzte, die bereits im Ruhestand sind, sich bei der Stadt zu melden und im Gesundheitsamt telefonisch zu unterstützen.

Stadtdirektor Wolfgang Fuchs stellte außerdem klar, dass jeder, der in Quarantäne ist, zu Hause bleiben soll. So sei aus dem Dienstleistungszentrum der Stadt berichtet worden, dass ein Bürger dort vorsprach, weil er in Quarantäne „jetzt Zeit habe“.

Kurz nach der PK der Stadt gab NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bekannt, dass zur Eindämmung der Corona-Pandemie nun auch die Spielplätze in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich geschlossen werden. Sridharan appellierte schon vorher an alle Eltern und Kinder, den Spielstätten fern zu bleiben.

In der Bonner Innenstadt haben derweil bereits einige Geschäfte und Gaststätten geschlossen. Dazu zählen die Filiale der spanischen Modekette Zara und das Restaurant Zum Elefanten.

Vor dem Haupteingang von Zara in der Remigiusstraße sind die Jalousien heruntergelassen. Wartenden jungen Frauen draußen, ruft eine Verkäuferin zu, dass aus Schutz vor Corona-Ansteckung das Geschäft auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibe. Zwei Schülerinnen (17 und 16 Jahre alt) aus Bonn zeigen Verständnis. „Ich glaube, wir gehen besser nach Hause und wir bleiben vorerst da“, sagt die 17-Jährige zu ihrer jüngeren Freundin.