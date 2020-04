Bombenfund an der Uniklinik Bonn : Evakuierung der Patienten „verläuft nach Plan“

Mitarbeiter der Uniklinik verlegen einen Patienten. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Um die Fliegerbombe an der Uniklinik zu entschärfen, werden mehr als 200 Patienten verlegt. Rund 1200 Anwohner müssen derzeit ihre Häuser verlassen. Das Ordnungsamt ist im Einsatz. Auswirkungen gibt es auch bei Bus und Bahn.

Zur Entschärfung der gefundenen Fliegerbombe auf dem Gelände des Universitätsklinikums Bonn (UKB) müssen mehr als 200 Patienten evakuiert werden. Die Verlegung innerhalb der Klinik, aber auch in andere Krankenhäuser, läuft seit Mittwochabend. „Es verläuft alles nach Plan“, sagte Ute-Andrea Ludwig, Pressesprecherin des UKB, am Donnerstagmorgen auf GA-Anfrage.

Die Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwochmorgen bei Bauarbeiten gefunden worden. Der Bereich um den Fundort wurde großräumig abgesperrt, ein Umkreis von 500 Metern darf während der Entschärfung nicht betreten werden und muss in Teilen evakuiert werden. Die Bombe soll am frühen Donnerstagnachmittag entschärft werden.

„Wir haben mittlerweile schon 75 Prozent der Patienten verlegt“, sagte Alexander Pröbstl, Pflegedirektor des UKB, am Donnerstagvormittag. Die Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, sollen abgeschirmt von den anderen untergebracht werden. Zurzeit laufe alles nach Plan. Pröbstl hoffe, dass bis spätestens 14 Uhr alle Patienten in Sicherheit gebracht worden sind.

Die Patienten werden in dem südlichen Bereich ins Neurozentrum gebracht. Da geplante Operationen, die nicht zwingend notwendig seien, verschoben wurden, gebe es genug freie Kapazitäten, um die Patienten dort unter zu bringen, erklärte Frank Frenser, Referent der Feuerwehr Bonn. Mit etwa 900 Meter Luftlinie befindet sich der Unterbringungsort für die Patienten weit genug weg von der Weltkriegsbombe. Bis Mitternacht waren bereits 125 Patienten verlegt worden, sagte Frenser am Donnerstagmorgen.

„Wir nehmen uns die Zeit, alle zu verlegen“, sagte er. Dann werde nochmal geprüft, ob auch wirklich niemand mehr im Krankenhaus ist. „Wenn das abgeschlossen ist, geben wir dem Kampfmittelräumdienst Bescheid, dass sie mit der Entschärfung beginnen können.“

Anwohner werden evakuiert

Betroffen von der Bombenentschärfung sind auch Anwohner. Rund 700 Menschen auf dem Venusberg müssen während der Entschärfung in ihren Häusern bleiben. Die Stadt hat sie aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Uniklinik abgewandt sind. Darüber hinaus müssen rund 1200 Anwohner in Dottendorf evakuiert werden. Seit 8 Uhr gehen daher 16 Teams des Ordnungsamtes in Dottendorf von Haus zu Haus und kontrollieren, ob die Maßnahmen eingehalten werden. Zudem haben die Straßensperrungen eingerichtet. 45 Ordnungskräfte sind im Einsatz. Darüber hinaus fahren Einsatzkräfte der Feuerwehr durch die Straßen, um die Anwohner über Lautsprecher über die Evakuierung zu informieren. Die betroffenen Anwohner wurden nach Angaben der Stadt zudem über einen Bürgerbrief informiert.

Carsten Sperling, Leiter des Bonner Stadtordnungsamtes, hat eine erste positive Bilanz gezogen. Bisher zeigten sich die Personen einsichtig. Es sei noch niemand angetroffen worden, der seine Wohnung nicht verlassen wollte. Ein Teil der Anwohner ist zur Gesamtschule „Bonns Fünfte“ an der Eduard-Otto-Straße gegangen. wo eine Anlaufstelle eingerichtet wurde. Die Feuerwehr betreut dort zusammen mit weiteren Hilfsorganisationen die Menschen.

Auswirkungen auf den Nahverkehr

Die Entschärfung hat auch Auswirkungen auf den Nahverkehr. Die Straßenbahnlinien 61 und 62 fahren seit 9 Uhr nur noch bis zum Hindenburgplatz und von dort zurück in Richtung Auerberg beziehungsweise Oberkassel.

In Fahrtrichtung Ippendorf werden die Busse der Linie 600 ab "Friedrichsruh" bis "Haus Venusberg" umgeleitet, danach geht es weiter auf dem Linienweg. In Fahrtrichtung Bonn/Graurheindorf werden sie ab "Jugendherberge" umgeleitet bis Casselsruhe", von dort geht es weiter auf dem Linienweg. In Fahrtrichtung Venusberg werden die Busse der Linie 601 ab "Casselsruhe" bis "Waldau“ umgeleitet. Dort endet die Linie. Umgekehrt werden sie in Fahrtrichtung Bonn/Tannenbusch ab „Waldau“ bis „Casselsruhe“ umgeleitet.

Die Busse der Linien 612 und 614 werden in Fahrtrichtung Dottendorf ab "Stephanstraße" zum "Hindenburgplatz" umgeleitet. In Fahrtrichtung Bad Godesberg fahren die Busse ab "Hindenburgplatz" zur Haltestelle "Stephanstraße" und von dort aus weiter auf dem Linienweg.

Die Linie 630 endet an der Haltestelle „Saalestraße“. In Fahrtrichtung Tannenbusch Nord startet die Linie an der Haltestelle "Grundschule Saalestraße" und fährt weiter zur Haltestelle "Gierolstraße". Von dort geht es weiter auf dem Linienweg.

In Fahrtrichtung Venusberg werden die Busse ab der Haltestelle "Friedrichsruh" bis zu den Haltestellen "Haus Venusberg", "Saalestraße" und "Grundschule Saalestraße" umgeleitet. Die Linie endet dort.

Busse der Linie 623 werden ab "Friedrichsruh" bis zu den Haltestellen "Haus Venusberg", "Saalestraße" und "Grundschule Saalestraße" umgeleitet. Die Linie endet dort. In Richtung Beuel startet die Linie an der "Grundschule Saalestraße" und fährt eine Umleitung zu den Haltestellen "Casselsruhe" der Linie 601 und "Friedrichsruhe". Von dort geht es weiter auf dem Linienweg.

Darüber hinaus werden die Haltestellen "Kiefernweg", "Don-Bosco-Straße", "Kliniken Nord", "Uni-Klinikum Hauptpforte" und "Sertürner Straße" während der Evakuierung gesperrt und nicht angefahren.