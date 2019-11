Schwimmbäder in Bonn : Viel Zuspruch für Bürgergutachten zu Bonner Bädern

Bonn Das Bürgergutachten zur Zukunft der Bonner Bäder hat in der Politik kontroverse Reaktionen hervorgerufen. Nun haben sich der Stadtsportbund und Bürgerinitiativen zu den Plänen geäußert.

Nach der Veröffentlichung des Bürgergutachtens zur Zukunft der Bonner Bäder gibt es weitere Reaktionen von Vereinen und dem Stadtsportbund (SSB). Letzterer fühlt sich in seinen Forderungen nach „der dringend notwendigen Modernisierung der Sportstätten in Bonn“ bestätigt. „Jetzt ist es Zeit zu handeln“, sagt Vorsitzende Ute Pilger. Was die Bäder angeht, stünden nun Verwaltung und Politik in der Verantwortung.