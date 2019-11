Bädergutachten in Bonn : Alle Bäder in Bonn sollen erhalten bleiben

Bonn Nach ihren Sitzungen hinter verschlossenen Türen haben 92 zufällig ausgewählte Bonner das Bädergutachten der Stadt vorgestellt. Mit diesem müssen sich nun Verwaltung und Politik auseinandersetzen.

Es liegt nun vor, das Bädergutachten, dessen Inhalte 92 zufällig ausgewählte Bonnerinnen und Bonner an acht Tagen im September erarbeitet haben. Am Donnerstagabend übergaben Bürgergutachter dieser Planungszellen es im Beueler Brückenforum an Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Sridharan betonte, Verwaltung und Politik würden sich nun intensiv mit dem 132 Seiten starken Gutachten auseinandersetzen: „Wir werden es nicht nur in der Verwaltung aufmerksam lesen, sondern auch in die politische Beratung bringen“, sagte Sridharan. Er sei sicher, dass es „ein gutes Fundament” als Entscheidungsgrundlage für die Zukunft der Bonner Bäderlandschaft sein werde.