Grundstein für neues Gebäude gelegt : Mehr Platz für die Forschung an der Uni Bonn

Mehr Platz für die Forschung an der Uni Bonn

Bonn Für das neue Technische Infrastrukturgebäude (TIS) der Universität Bonn wurde jetzt der Grundstein gelegt.

Die Forscher im Limes-Institut in Poppelsdorf werden sich in den kommenden zweieinhalb Jahren ein dickes Fell wachsen lassen müssen: Gleich neben dieser Einrichtung für bio-medizinische Grundlagenforschung der Universität Bonn wird ein Erweiterungsbau hochgezogen. Weil es sich aber dabei um das neue Technische Infrastrukturgebäude, kurz TIS, handelt, von dem ihre Arbeit künftig profitieren wird, nehmen sie das wohl gelassen hin. Gebaut wird schon eine Weile, aber am Freitag wurde die offizielle Grundsteinlegung mit dem Versenken einer Zeitkapsel zelebriert.