Kundgebung am Montag : Landwirte fuhren mit 70 Traktoren nach Bonn

Bonn/Meckenheim/Rheinbach Im Rahmen einer Staffelfahrt durch NRW sind am Montagmorgen Landwirte mit rund 70 Traktoren zu einer Kundgebung durch das Vorgebirge bis nach Bonn gefahren. Die Rochusstraße war zeitweise komplett gesperrt.

Nachdem im Oktober 2000 Traktoren die Bonner Innenstadt lahmgelegt haben , ist es am Montag erneut zu Verkehrsbehinderungen durch Traktorenkonvois gekommen. Betroffen waren Städte und Gemeinden des Vorgebirges sowie einige Stadtteile von Bonn. Die Rochusstraße in Duisdorf musste kurzzeitig für den Straßen- und Linienverkehr gesperrt werden.

Gegen 7 Uhr habe sich ein Konvoi unter der Begleitung der Polizei aus Meckenheim aus zum Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Duisdorf in Bewegung gesetzt. Gegen 8 Uhr sind sie dort ankommen. Wie die Polizei mitteilt, sind die 70 Traktoren dann über Endenich in Richtung Dransdorf gefahren. Gegen 9.15 Uhr haben die Landwirte das Gebiet der Bonner Polizei verlassen, über die Landesstraße 300 fuhren sie in Richtung Köln.