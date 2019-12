Stadthaus ist geschlossen : Stadtverwaltung in Bonn macht bis Neujahr dicht

Bonn Die Bonner Stadtverwaltung hat nun bis einschließlich Neujahr geschlossen. Bei Notfällen hilft eine zentrale Telefonnummer weiter. Die lange Schließzeit birgt für die Stadt ein beträchtliches Einsparpotenzial.

Von der Schließung ausgenommen werden allerdings unter anderem Teile des städtischen Ordnungsamtes, Feuerwehr- und Rettungsdienst und Abfallentsorgung, die selbstverständlich auch während dieser Zeit und teilweise auch an den Feiertagen aufrechterhalten bleiben, so die Verwaltung. Bei Notfällen, wie beispielsweise Beurkundung von Sterbefällen oder sehr eiligen Passangelegenheiten, können sich Bürger an die zentrale Telefonnummer der Stadtverwaltung wenden.

Wie handhaben es andere Städte mit Betriebsferien am Jahresende? Die Verwaltung der Nachbarstadt Köln bleibt ebenfalls vom 23. Dezember bis 1. Januar geschlossen, bietet aber auch einen Notdienst an. In der Stadt Münster, die etwa so groß wie Bonn ist, hat die Stadtverwaltung dagegen am Montag sowie am 30.Dezember regulär geöffnet. Die Kreisverwaltung Siegburg ist nicht nur am Montag, sondern auch am 27. und 30. Dezember für die Bürger zu den regulären Öffnungszeiten da. Die zentrale Telefonnummer für Notfälle lautet 0228/770 und ist am 23., 27.und 30. Dezember von 7 bis 18 Uhr besetzt.