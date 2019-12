App-gesteuertes Abenteuer : Beim „Detective Day“ wird mitten in Bonn live Cluedo gespielt

Beim „Detective Day“ wird mitten in Bonn live Cluedo gespielt

In Bonn kann am 22. Februar live Detektiv gespielt werden. Foto: Bild von Vitabello auf Pixabay

Bonn Fans des Gesellschaftsspiels „Cluedo“ kommen am 22. Februar in Bonn auf ihre Kosten: Dann findet mit dem „Bonn Detective Day“ ein großes Live-Abenteuer-Spiel statt, bei dem die Teilnehmer einen Kriminalfall lösen müssen. Alle Infos dazu gibt es hier.

Wann und wo findet der Bonn Detective Day statt?

Der Bonn Detective Day von CluedUpp findet am 22. Februar statt. Der Startort für die einzelnen Teams ist laut Veranstalter „streng geheim“.

Wer kann beim Bonn Detective Day teilnehmen?

Was kosten die Tickets?

Was wird beim Bonn Detective Day geboten?

Der Fall führt die Teilnehmer in die 1920er Jahre. Die Teilnehmer suchen einen Mörder - angelehnt an den Spiele-Klassiker „Cluedo“. quer durch Bonn und mit Hilfe einer Smartphone-App. Achtung: Alle Spielhinweise gibt es nur auf Englisch! Die Rätsel werden durch die App erstellt, und das komplette Spiel wird virtuell gesteuert.

Wie läuft die Teilnahme am Bonn Detective Day ab?

Die Teilnehmer benötigen ein Team-Ticket. Etwa zwei Wochen vor der Veranstaltung bekommen sie ein Briefing per E-Mail. Am Event-Tag starten sie am dort angegebenen Ort und versuchen, den Kriminalfall zu lösen. Dazu ist der Zugang zu einem Smartphone und die Spiel-App notwendig. Außerdem muss sich jedes Team einen kreativen Namen einfallen lassen. Optional dürfen sich die Teilnehmer im Stil der 1920er Jahre verkleiden.