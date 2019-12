Hans Wallow mit Schreckschusswaffe bedroht : Ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter in Bonn angegriffen

Bonn Wieder ein tätlicher Angriff auf einen Politiker: Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Hans Wallow wurde in seiner Wohnung mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Der mutmaßliche Täter hat wohl psychische Probleme.

Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Hans Wallow (79) ist in seiner Wohnung in Bonn von einem Mann mit einer Schreckschusspistole bedroht worden. Der 44-Jährige sei festgenommen worden, gegen ihn werde wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt, sagte am Freitag ein Sprecher der Polizei Bonn. Das Amtsgericht Bonn habe seine vorübergehende Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Es handele sich bei dem Mann um den Sohn eines Bekannten von Wallow.