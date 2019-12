La Redoute in Bad Godesberg : Das bietet die Hochzeitsmesse „Tag der Hochzeit“ in Bonn

In Bad Godesberg findet die Hochzeitsmesse „Tag der Hochzeit“ statt. Foto: ihan güzel daştan auf Pixabay

Bonn Am 19. Januar 2020 findet der „Tag der Hochzeit“ in der La Redoute in Bonn-Bad Godesberg statt. Bei der Hochzeitsmesse können Heiratswillige sich informieren, Angebote vergleichen und sich inspirieren lassen. Hier sind alle Infos.



„Tag der Hochzeit“: Termin, Ort und Eintrittspreis

Der „Tag der Hochzeit“ findet am 19. Januar 2020 von 11 bis 17 Uhr in der La Redoute in Bonn-Bad Godesberg, Kurfürstenallee 1, statt.Der Eintritt für den „Tag der Hochzeit“ kostet neun Euro, bis 16 Jahre ist der Eintritt kostenlos.

Was wird auf der Hochzeitsmesse geboten?

Standesamt, Polterabend, Partyservice, Brautkleid, Trauringe, Hotel, Hochzeitstorte, Fotos und Blumenschmuck - für eine Hochzeit gibt es viel zu planen und zu bedenken. Beim „Tag der Hochzeit“ können Heiratswillige von Stand zu Stand schlendern, Fragen stellen, Angebote vergleichen und sich inspirieren lassen. Brautkleider in allen Größen und Variationen dürfen anprobiert werden. Trauringe können vor Ort ausgewählt und bestellt werden, die Gäste können in Accessoires stöbern, ihren Hochzeitstisch zusammenstellen und in einer Stretchlimousine Probe sitzen. Spitzengastronomen präsentieren Menü- und Getränkeinspirationen, ausgefallene, elegante und witzige Festideen werden von einem Partyservice und einem Festgestalter vorgestellt. Auch ein professionelles Veranstaltungsbüro ist vor Ort.

