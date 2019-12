Immobilien in Bad Godesberg : In Muffendorf entstehen sechs Reihenhäuser

In Muffendorf soll an der Ecke Muffendorfer Straße und Peter-Schwingen-Straße gebaut werden. Foto: Axel Vogel

Sechs Reihenhäuser sind es, die ein Bauherr auf dem Gelände an der Peter-Schwingen, Ecke Muffendorfer Straße errichten möchte. Dieser hat, so geht aus der Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage des Bürger Bunds Bonn hervor, bereits eine Bauvoranfrage gestellt, über die noch nicht entschieden wurde. Aber: Bereits 2016 hatte der Investor eine Anfrage gestellt und grünes Licht erhalten, so die Stadt. Seitdem aber hat sich auf dem Gelände nichts getan. Und weil der Bauherr versäumt hatte, sich den positiven Bescheid verlängern zu lassen, musste er nun erneut aktiv werden.

Nach Auskunft des BBB soll, so habe es in einem Vortrag geheißen, das Projekt in Muffendort über rund 1200 Quadratmeter Wohnfläche verfügen. Die Wohneinheiten sollten zwischen 34 und 69 Quadratmetern groß sein und „Platz für 20-34 Neubewohner bieten“. Nachfragen, ob die Planung mit dem Bebauungsplan vereinbar sei, seien unbeantwortet geblieben. Ob eine Bebauung geplant sei und falls ja, in welcher Form, liege aber im Interesse der Öffentlichkeit, begründet der BBB seinen Vorstoß, der in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung an diesem Mittwoch auf der Tagesordnung steht.