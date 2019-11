Dienstleistungszentrum im Bonner Stadthaus : Beschwerden über zu engen und muffigen Wartebereich

Bonn Die Kritik am städtischen Dienstleistungszentrum ist zwar merklich zurückgegangen. Unzufrieden sind aber viele Bonner über die Wartesituation. Die Bauarbeiten für eine Erweiterung dauern nach wie vor an.

Nach wie vor unbefriedigend finden dagegen viele Bürger die Situation im Warteraum des Dienstleistungszentrums. Er wird derzeit erweitert, doch zu sehen ist derzeit davon nicht viel. „Hier ist es eng und stickig“, beschwert sich ein Mann, der in einer Ecke des Raums Platz genommen hat. Auch gibt es lediglich einen Bildschirm, auf dem man die Nummern sehen kann, die aufgerufen werden. Bürger, die an der gegenüberliegenden Seite sitzen, müssen dafür regelrecht den Hals verrenken, weil Wartende, die in der Schlange vor dem Anmeldetresen stehen, ihnen die Sicht versperren. Zwar hängt in der Nähe ein zweiter Bildschirm, der ist aber nicht in Betrieb. Hoffmann dazu: „Der zweite Monitor ist ein Info-Monitor und nicht an die Aufrufanlage angeschlossen. Hier ist beabsichtigt, diesen Monitor ebenfalls an die Aufrufanlage anzubinden. Im künftigen Wartebereich sind mindestens fünf Monitore für die Aufrufanlage vorgesehen.“