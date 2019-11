Fanta 4 in Bonn : Die Fantastischen Vier spielen auf der Hofgartenwiese

Die Fantastischen Vier kommen nach Bonn. Foto: Promo/MORITZ-KUENSTER-MONSTERPICS.DE

Bonn Für alle Fans dürfte es eine sensationelle Ankündigung sein: Die Fantastischen Vier kommen nach Bonn und geben ein Konzert auf der Hofgartenwiese.

Der nächste musikalische Knaller für Bonn: Die Fantastischen Vier starten im kommenden Jahr ihre Jubiläums-Tournee auf der Hofgartenwiese in Bonn. Wie Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz auf GA-Anfrage bestätigte, tritt der erfolgreichste Hop-Hop-Act Deutschlands am 17. Mai 2020 auf der Bühne vor dem kurfürstlichen Schloss auf.

Fanta 4 spielen einen Tag nach Kraftwerk, deren Konzert bereits ausverkauft ist. Die Nachfrage nach den Jubiläumskonzerten „30 Jahre Live“ der Fantastischen Vier ist ungebrochen: Für die ausverkauften Shows in München, Hamburg und der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena sind bereits Zusatzkonzerte im Vorverkauf, ebenso komplett ausverkauft sind Berlin und Frankfurt. Um der enormen Nachfrage gerecht zu werden, geben Die Fantastischen Vier jetzt weitere Termine in Frankfurt, Erfurt sowie eine zweite Zusatz-Show in Hamburg in den Vorverkauf. Die Besonderheit: Die Tickets gibt es ausschließlich bei Aldi. Tickets können beim Discounter an der Kasse erworben werden. Mit einem Code, den der Käufer im Internet eingibt, werden ihm dann die Originalkarten zugeschickt.

In Bonn werden Die Fantastischen Vier so wie auch Kraftwerk im Rahmen des 250. Jubiläums zum Geburtstag von Ludwig van Beethoven spielen. Dazu Smudo im Namen der Band: „Es ist uns eine überaus große Ehre, den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven im Rahmen eines Live-Konzertes am 17.5. auf der Hofgartenwiese in Bonn zu begehen. Es passt uns sogar außerordentlich gut: Wir selbst sind ja ebenfalls im Jubiläumsmodus, denn wir feiern 30 Jahre ‚Die Fantastischen Vier‘. Was liegt also näher als es ordentlich krachen zu lassen? Von Pionier zu Pionier sozusagen.“

