Wohnen in Bonn : Ärger um Sanierungsstau bei Bima-Wohnungen in Tannenbusch

Tannenbusch Die Bewohner der Hicog-Siedlung in Tannenbusch ärgern sich über Sanierungsstau und nächtlichen Lärm. Zahlreiche Bima-Wohnungen dort stehen außerdem immer noch leer.

„Die Fenster sind zu klein“, beschwert sich der Mieter der Hicog-Siedlung in Tannenbusch, um im Badezimmer richtig lüften zu können. Durchzug könne man auch keinen machen. Schimmelbildung sei die Folge. An anderer Stelle, so der Mann, der sich an den GA gewandt hat und anonym bleiben will, gebe es bauseitig bedingte Kältebrücken, die zu verschimmelten Wänden führten. Das Gerüst an zwei der fünf denkmalgeschützten Laubenganghäuser mit jeweils bis zu 30 Wohneinheiten habe zehn Monate gestanden, obwohl es für drei Monate angekündigt war.