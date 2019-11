Bonner Rheinaue : IHK-Manager Hille unterstützt „Aire“-Veranstaltungsturm

Horst Burbulla mit einem Modell des Turms, der entfernt an einen Kronleuchter erinnert. Er stellt sein Projekt täglich in der Fürstenstraße 3 aus. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Hubertus Hille, Hauptgeschäftsführer der IHK, hält die Vision von Horst Burbulla für ein „interessantes Konzept“. Er rät den Bonner Politikern, mit dem Unternehmer zu sprechen.

Horst Burbullas „Aire“ bekommt Unterstützung aus der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn-Rhein/Sieg. Die Idee für einen Veranstaltungsturm in der Rheinaue sei ein „interessantes Konzept“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Hubertus Hille in einer Sitzung des Bonner Wirtschaftsausschusses am Mittwochabend.

Der Unternehmer Burbulla will, wie berichtet, einen rund 220 Meter hohen Turm mit Veranstaltungssaal für 1100 Gäste und Restaurants in rund 160 Meter Höhe errichten – auf dem städtischen Parkplatz an der Charles-de-Gaulles-Straße, den Burbulla für 50 Jahre pachten würde. Er will das Projekt nach eigener Aussage gemeinnützig umsetzen. Die Kosten lägen seinen Angaben zufolge bei 80 Millionen Euro. Die Hälfte wolle er selbst finanzieren, für den Rest Finanziers suchen. Allerdings müsste auch die Stadt Bonn nach Angaben des Presseamtes etwa zwölf Millionen Euro an den Bund zahlen, der das Grundstück der Kommune für den Bau des WCCB überlassen hatte.