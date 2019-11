Demo von Extinction Rebellion : Umweltaktivisten ziehen am Freitag durch Bonn

Die Bonner Ortsgruppe der Klimaprotestbewegung Extinction Rebellion hat am Freitag zur Demonstration in der Innenstadt aufgerufen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Klimaprotestbewegung Extinction Rebellion will an diesem Freitag mit 50 bis 150 Teilnehmern in Bonn demonstrieren. Die Umweltaktivisten ziehen dabei durch die Innenstadt.

Die Bonner Ortsgruppe der Klimaprotestbewegung Extinction Rebellion (XR) ruft an diesem Freitag zu einem „Trauerzug“ für den Amazonas Regenwald auf. Die Veranstalter rechnen mit 50 bis 150 Teilnehmern.

Im Zuge der Demonstration wird es nach Angaben der Polizei an mehreren Plätzen in der Bonner Innenstadt zu Kundgebungen und sogenannten „Die-Ins“ kommen. Hierbei legt sich eine möglichst große Anzahl Aktivisten wie tot für mehrere Minuten auf den Boden.