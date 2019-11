In der Müllverwertungsanlage : So verlief die erste Kleidertauschparty in Bonn

So verlief die erste Kleidertauschparty in Bonn

Bonn Gelungene Premiere an einem ungewöhnlichen Ort: Die erste Kleidertauschparty in der Bonner Müllverwertungsanlage war nicht leicht zu finden, dafür aber umso besser vorbereitet.

Rund 60 Kleidungsstücke kauft durchschnittlich jede Person in Deutschland pro Jahr. Jeder fünfte Kauf kommt dabei erst gar nicht zum Tragen. So landen in Deutschland jährlich 1,5 Milliarden Kleidungsstücke im Müll. „Fast Fashion ist für Dich keine Option?“, fragte die SWB Verwertung und lud damit am Mittwochabend zu ihrer ersten Kleidertauschparty in die Müllverwertungsanlage (MVA) am Dickobskreuz.