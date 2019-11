Sexualdelikt in Bonn : Mann attackiert 19-Jährige in Lengsdorfer Keller

Bonn Ein unbekannter Mann hat in Lengsdorf eine 19-Jährige angegriffen und sich an ihr sexuell vergangen. Die Attacke ereignete sich im Keller eines Mehrfamilienhauses.

Eine 19-Jährige ist in Bonn-Lengsdorf Opfer einer sexuellen Attacke geworden. Der Angriff auf die junge Frau ereignete sich am Freitagvormittag im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses an der Straße „In der Grächt“. Die 19-Jährige hielt sich nach Angaben der Polizei dort auf, als sie gegen 10 Uhr einen ungekannten Mann wahrnahm, der aus dem Treppenhaus unterwegs in Richtung Tiefgarage war.