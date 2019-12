Öffentlicher Nahverkehr in Bonn : SWB bieten Fahrkartenkauf per Kreditkarte an

SWB bieten Fahrkartenkauf per Kreditkarte an

Seit Ende Oktober können Fahrgäste der Stadtwerke Bus und Bahn (SWB) an den Fahrscheinautomaten der Haltestellen und in den Servicestellen – neben der Zahlweise mit Geldscheinen, Münzen und EC-Karte – auch mit Kreditkarte bezahlen. Das teilten die Stadtwerke Bonn am Mittwoch mit.

Um die neue Bezahlform möglich zu machen, sind bereits 77 Fahrscheinautomaten technisch entsprechend ausgestattet worden – und zwar an Haltestellen vom Flughafen Köln-Bonn bis zur Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 66 in Bad Honnef bis hin zu zwei SWB-Service-Centern in Bonn und Bad Godesberg und den zwei SWB-Service-Punkten am Bertha-von-Suttner-Platz und am Busbahnhof. Die Umrüstung weiterer 99 Automaten in den Stadt- und Straßenbahnwagen erfolgt ab Januar 2020.