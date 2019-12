Geständnis vor Gericht : Alkoholisierter 21-Jähriger beschädigte Auto in Rheinbach

Alkoholisierter 21-Jähriger beschädigte Auto in Rheinbach

Ein 21-Jähriger hat vor Gericht zugegeben, ein Auto in Rheinbach beschädigt zu haben. Foto: picture alliance/dpa/David-Wolfgang Ebener

Rheinbach Am 19. April war ein 31-Jähriger mit seinem Wagen auf der Hauptstraße in Rheinbach unterwegs, als ihm mitten auf der Fahrbahn ein Fußgänger entgegen kam. Der 21-Jährigewich nicht aus, sondern schlug und trat gegen das Auto. Nun gestand er vor Gericht.

Eine solche Situation möchte wohl niemand erleben: Am 19. April war ein 31-Jähriger mit seinem Wagen auf der Hauptstraße in Rheinbach unterwegs, als ihm mitten auf der Fahrbahn ein Fußgänger entgegen kam. Der Mann wechselte auch auf entsprechende Handzeichen nicht auf den Bürgersteig. Vielmehr schlug er aus heiterem Himmel mit der flachen Hand auf die Windschutzscheibe und trat gegen das Fahrzeug. Schaden: 1160,31 Euro.

Nun saß der rabiate Fußgänger vor dem Strafrichter des Rheinbacher Amtsgerichts. Ohne Umschweife zeigte sich der 21-Jährige geständig. „Das stimmt so. Das war eine ganz dumme Sache von mir.“ Als Grund für seine Attacke gab der junge Mann an, dass er den Autofahrer schlicht verwechselt habe. Er sei feiern gewesen und habe dabei reichlich Alkohol getrunken, „so zwei Flaschen Wodka“. Später sei es vor einer Diskothek zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf er von jemandem „eins aufs Auge“ bekommen habe.